Карлос Алькарас: я выиграл уже два турнира «Большого шлема», хотя мне всего 20 лет

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас признался, что не привык к статусу чемпиона Уимблдона.
«У меня была всего неделя, чтобы всё это осмыслить – не очень много времени. Когда я начал играть, я мечтал выиграть Уимблдоне, и в итоге сделал это в 20 лет. Для меня это был всего четвёртый турнир на траве, так что это было совершенно неожиданно. Для меня это огромное достижение, и мне ещё нужно время, чтобы всё осознать.
Вообще всё получается так быстро. Я выиграл уже два турнира «Большого шлема», хотя мне всего 20 лет. Я знаю, что я ещё очень молодой, но я много работал, чтобы бороться за такие результаты. Я до сих пор иногда вспоминаю последний розыгрыш US Open, последний розыгрыш Уимблдона и других победных турниров, и у меня мурашки бегут. Это безумие», — приводит слова Алькараса пресс-служба ATP.
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