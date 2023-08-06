«Мне очень больно». Тиафо — о вылете с турнира ATP-500 в Вашингтоне

Десятая ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо высказался о своём вылете с турнира ATP-500 в Вашингтоне (США). В четрвертьфинале соревнований американец проиграл британскому спортсмену Даниэлю Эвансу.

«Это было тяжёлое поражение. Мне очень трудно. Сейчас тот самый момент в моей карьере, когда я должен проходить далеко, участвовать в финале и побеждать. Эванс провёл отличную игру, и я играл хорошо, но мне всё равно очень больно. Во время матча я чувствовал себя комфортно, но потом замедлился и допустил множество ошибок. А Эванс был исключительно хорош. Есть эпизоды, в которых я мог сыграть лучше.

Болельщики были потрясающими. Я никогда не испытывал таких эмоций прежде, меня невероятно поддерживали. Я очень хочу однажды выиграть этот турнир. Постараюсь наверстать упущенное на следующей неделе», — сказал Тиафо на пресс-конференции.