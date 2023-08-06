Кевин Дюрант посетил матч Тиафо на турнире в Вашингтоне и дал интервью вместе с ним

Звёздный форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант посетил матч соотечественника, 10-й ракетки мира Фрэнсиса Тиафо на турнире категории ATP-500 в Вашингтоне (США). Тиафо во втором круге соревнований встречался с россиянином Асланом Карацевым и обыграл его со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (7:5).
После матча Дюранта пригласили дать интервью вместе с Тиафо. На нём прославленный баскетболист очень тепло отозвался о Фрэнсисе.
«Он даёт столько энергии, это было захватывающе. Я рад, что он одержал победу. Да, он привносит нашу энергию в эту игру. Мы все гордимся им», — сказал Дюрант.
«Это было круто. Мы оба живём в Four Seasons. Я его видел. И его агент говорил мне, что он приедет на выходные.
Я его увидел и говорю: «Бро, я играю во вторник и среду. Не знаю, как долго ты тут пробудешь, но было бы круто, если бы ты пришёл». Он такой: «100%, всё организуем». Потом мне сказали, что он придёт. Я прямо завёлся. Вообще атмосфера была отличная, все с ума сходили. Я никогда раньше не собирал полный стадион в первом матче, так что это, наверное, показывает, как хорошо я выступаю в последнее время», — добавил Тиафо.
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