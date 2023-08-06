Виктор Янчук: Вера Звонарёва показывает, что ещё может одерживать большие победы

Советский и российский теннисист и тренер Виктор Янчук прокомментировал победу 38-летней российской теннисистки Веры Звонарёвой и немки Лауры Зигемунд в парном разряде хардового турнира категории WTA-500 в Вашингтоне (США).
«Это крупный успех Звонарёвой. Сейчас она находится в ветеранском возрасте, она старше практически всех участниц турнира. У неё была пауза, но она вернулась и подтвердила высокий уровень. Выиграть турнир в Вашингтоне не так просто, это хороший крупный турнир, и Вера показывает, что ещё может одерживать большие победы», — приводит слова Янчука ТАСС.
Напомним, в финале соревнований Звонарёва и Зигемунд встречались с представительницей Чиди Алексой Гуарачи и румынской теннисисткой Моникой Никулеску. Матч завершился со счётом 6:4,6:4. Для Звонарёвой этот трофей стал 13-м в парном разряде на турнирах WTA в карьере.
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