Андрей Ольховский оценил выступление Людмилы Самсоновой на турнире в Вашингтоне
Поделиться
Победитель двух турниров Большого шлема в миксте, российский теннисист Андрей Ольховский высоко оценил выступление 18-й ракетки мира, россиянки Людмилы Самсоновой на турнире категории WTA-500 в Вашингтоне (США).
Напомним, действующая чемпионка Самсонова дошла до финала соревнований, где со счётом 3:6, 3:6 проиграла седьмой ракетке мира, 19-летней американке Кори Гауфф. Гауфф прервала восьмиматчевую победную серию Самсоновой в Вашингтоне.
«Я считаю, что выход в полуфинал – это уже достойный результат. Ей хорошо подходят условия североамериканских кортов, она показывает на них хорошие результаты. Выступление в Вашингтоне придаст ей уверенности перед главными турнирами американской серии», — приводит слова Ольховского ТАСС.
Комментарии
- 6 августа 2023
-
15:27
-
15:19
-
14:27
-
13:56
-
13:34
-
12:50
-
12:43
-
12:33
-
12:19
-
11:09
-
11:05
-
10:35
-
10:31
-
09:40
-
09:21
-
07:37
-
06:26
-
04:12
-
03:44
-
01:26
-
00:52
-
00:30
-
00:03
- 5 августа 2023
-
23:23
-
23:15
-
22:31
-
22:03
-
21:43
-
21:19
-
20:52
-
20:39
-
19:30
-
19:10
-
18:10
-
17:31
Партнерский контент