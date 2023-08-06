Андрей Ольховский оценил выступление Людмилы Самсоновой на турнире в Вашингтоне

Победитель двух турниров Большого шлема в миксте, российский теннисист Андрей Ольховский высоко оценил выступление 18-й ракетки мира, россиянки Людмилы Самсоновой на турнире категории WTA-500 в Вашингтоне (США).

Напомним, действующая чемпионка Самсонова дошла до финала соревнований, где со счётом 3:6, 3:6 проиграла седьмой ракетке мира, 19-летней американке Кори Гауфф. Гауфф прервала восьмиматчевую победную серию Самсоновой в Вашингтоне.

«Я считаю, что выход в полуфинал – это уже достойный результат. Ей хорошо подходят условия североамериканских кортов, она показывает на них хорошие результаты. Выступление в Вашингтоне придаст ей уверенности перед главными турнирами американской серии», — приводит слова Ольховского ТАСС.