Сегура: с этого момента Алькарас будет только улучшаться, в отличие от Джоковича

Бывшие американские теннисисты Спенсер Сегура и Джимми Коннорс поделились впечатлениями от финального матча на Уимблдоне между испанцем Карлосом Алькарасом и сербом Новаком Джоковичем.
«Одна вещь, которую я заметил, это большая разница в возрасте, хорошо. У Алькараса есть удары, которых нет ни у кого. С его талантом и юностью он мог просто вводить мяч издалека.
Сейчас Джоковичу 36 лет, у него нет тех пружин в ногах, которые есть у Алькараса. Думаю, что с этого момента Алькарас будет только улучшаться, в отличие от Джоковича, он не становится лучше с этого момента, мы этого не видим», – приводит слова Сегуры Sportskeeda.
«Мы всё время говорим об этом, знаете ли, Карлос Алькарас — это новое поколение. Он тот, кто выведет игру на новый уровень, потому что вы знаете, что Федерер ушёл, Надаль травмирован… Надеюсь, он вернётся назад, он хочет отыграть ещё один год. Я надеюсь, что это произойдёт, а Джоковичу 35-36», – приводит слова Коннорса Sportskeeda.
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