Пегула: равные призовые помогут турниру в Вашингтоне стать лучше

Четвёртая ракетка мира из США Джессика Пегула подчеркнула улучшения турнира в Вашингтоне, а также выразила надежду увидеть, что призовые деньги станут равными для мужчин и женщин в будущем.

«Приятно видеть, что это WTA-500. Глубина и поле здесь были великолепны. Суперхард. Думаю, болельщикам, по крайней мере, по моему опыту, всегда нравилось смотреть, как здесь играют женщины. Возможность увидеть ещё большее и более глубокое поле, вероятно, отлично подходит для тенниса здесь.

Думаю, это здорово, что снова в календаре именно совместное мероприятие. Надеюсь, мы сможем довести и до равных призовых. Думаю, что это только поможет этому мероприятию становиться лучше с каждым годом. Некоторым девушкам, которые не играли здесь раньше, очень понравилось, и они не понимали, насколько фанаты действительно любят это мероприятие», – приводит слова Пегулы Tennis-infinity.com.