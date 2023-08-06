Гауфф выиграла крупнейший титул в карьере на турнире в Вашингтоне, обыграв Саккари

Американская теннисистка, седьмая ракетка мира Кори Гауфф стала чемпионкой хардового турнира категории WTA-500 в Вашингтоне (США). Это крупнейший титул в карьере 19-летней спортсменки. В финале она в двух сетах обыграла девятую ракетку мира из Греции Марию Саккари, встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3.

Теннисистки провели на корте 1 час 24 минуты. Кори Гауфф по ходу встречи выполнила семь эйсов, реализовала шесть брейк-пойнтов из десяти, а также допустила четыре двойные ошибки. На счету Марии Саккари — одна подача навылет, три реализованных брейк-пойнта из четырёх и пять двойных ошибок.

Для Кори Гауфф это четвёртый титул в карьере и второй в сезоне. Ранее американка побеждала в Линце (2019), Парме (2021) и Окленде (2023).

Отметим, что благодаря выступлению в финале Вашингтона Мария Саккари поднимется на восьмую строчку рейтинга WTA, сместив чешку Петру Квитову.