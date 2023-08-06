Турнир WTA-250 в Праге не успели доиграть за неделю из-за дождей

Турнир категории WTA-250 в Праге (Чехия) не успели доиграть за неделю из-за дождей, ежедневно прерывавших матчи. Организаторы перенесли окончание второго полуфинала соревнований, а также финал турнира на понедельник, 7 августа.
Полуфинальный матч румынки Жаклин Кристиан, 122-й ракетки мира, и японки Нао Хибино, 136-й ракетки мира был прерван в третьем сете при счёте матча 4:6, 7:6 (7:2), 2:5. Встреча будет доиграна в понедельник и начнётся в 11:00 по московскому времени.
В финал, в который уже вышла 71-я ракетка мира из Чехии Линда Носкова, начнётся приблизительно в 11:30 по московскому времени.
Отметим, что согласно расписанию сетки турнира WTA-1000 в Монреале (Канада), на который заявлена Линда Носкова, теннисистка в понедельник, 7 августа, в 17:00 по московскому времени должна была провести матч первого круга с 27-й ракеткой мира из США Бернардой Перой. О переносе дня и времени встречи пока не сообщалось.
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