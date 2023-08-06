Возняцки: я здесь, потому что люблю соревноваться, чувствую, что многое могу дать спорту

Бывшая первая ракетка мира 32-летняя датская теннисистка Каролина Возняцки поделилась мнением о собственном состоянии перед возвращением в теннис.

«Что касается тенниса, я чувствую, что отлично справляюсь на тренировках, и все будет хорошо, когда я буду там. Поэтому я не напрягаюсь. Я не беспокоюсь. Просто хочу проводить всё больше и больше матчей, и чем больше я играю, тем лучше я буду играть.

Что же изменилось в теннисе за последние три года? Ну, Иги не было. Я чувствую, что игроки стали сильнее — даже больше, чем раньше — и более стабильны. Атлетизм улучшается с каждым разом.

Многое зависит от вашего разума, и в важные моменты вам нужно быть в состоянии активизироваться и играть как можно лучше, а не бояться.

Я здесь. Мне нечего терять. Я уже так много сделала в своей карьере и в основном достигла большинства поставленных целей. Но я здесь, потому что я люблю соревноваться, спорт, и чувствую, что ещё многое могу дать спорту. И занятия с семьей делают его намного более приятным», – приводит слова Возняцки официальный сайт WTA.