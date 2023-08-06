Возняцки: непросто иметь детей, но оно того стоит

Бывшая первая ракетка мира 32-летняя датская теннисистка Каролина Возняцки рассказала о поездках с детьми.

«Это непросто с точки зрения логистики иметь детей, путешествовать с ними и делать всё это, но оно того стоит.

Оливия до сих пор была в восторге, эти последние четыре или пять дней, которые мы были здесь. Я узнала больше Монреаль за эти последние пять дней, чем за всё время, что я была здесь раньше. Так что это захватывающе для меня тоже», – приводит слова Возняцки официальный сайт WTA.

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА КАРОЛИНЫ ВОЗНЯЦКИ

Вместе с мужем, американским баскетболистом Дэвидом Ли, Возняцки воспитывает дочь Оливию и сына Джеймса, которых спортсменка родила во время трёхлетнего перерыва от тенниса.

Возняцки — победительница одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии – 2018). Спортсменка завершила карьеру в январе 2020 года из-за ревматоидного артрита — аутоиммунного заболевания соединительных тканей.