Гауфф — о трофее Вашингтона: тяжёлый, но я справлюсь. Не просто же так хожу в спортзал!

Американская теннисистка Кори Гауфф прокомментировала свою победу на турнире категории WTA-500 в Вашингтоне (США). В своей речи спортсменка обратилась к семье, к сопернице — гречанке Марии Саккари, а также пошутила про вес трофея турнира.

«Ого, трофей тяжёлый, но я справлюсь. Не просто же так я хожу в спортзал (смеётся)!

Мария сказала мне добрые слова, но это и то, что я могу сказать о ней. Если честно, она — одна из тех спортсменок, на которых я равняюсь в туре. Помню, как впервые приехала на соревнования, и она была одной из самых приятных людей, с которыми я встретилась. Спасибо тебе за то, что ты такая, какая есть.

Хочу поблагодарить за эту победу бога. После поражения в первом круге Уимблдона мне было очень тяжело. Я очень много молилась. Поэтому благодарю его и всех, кто меня тогда поддержал.

И самое главное — спасибо моим родителям. Мои мама и папа — причина, по которой я играю в теннис. И причина, по которой я вроде бы хороший человек (смеётся)», — сказала Гауфф.

Это крупнейшая победа в карьере 19-летней теннисистки, её четвёртый титул в туре и второй — в 2023 году.