«Это очень разочаровывает». Саккари прокомментировала своё поражение в Вашингтоне

Греческая теннисистка, девятая ракетка мира Мария Саккари прокомментировала своё поражение в финале хардового турнира категории WTA-500 в Вашингтоне (США). Также в своей речи на церемонии награждения спортсменка обратилась к сопернице — седьмой ракетке мира из США Кори Гауфф.
«Это очень разочаровывает. Но в то же время ещё месяц назад я и представить не могла, что дойду до финала здесь. Поэтому я очень благодарна. Спасибо моей семье за то, что вы здесь. Моя сестра — центр моей команды.
Кори, ты заслуживаешь всего, чего достигла. Ты удивительный человек. У тебя замечательные семья и команда. Ты чудесный пример для подражания для нас всех. Ты очень добра. Поэтому я могу только поздравить тебя. И пожелать всего самого лучшего», — сказала Саккари на церемонии награждения.
Это был седьмой проигранный финал в карьере 28-летней Марии Саккари. Свой единственный на данный момент титул теннисистка завоевала в Рабате в 2019 году.
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