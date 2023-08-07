Эванс обыграл Грикспора в финале турнира в Вашингтоне

Британский теннисист Даниэль Эванс стал победителем турнира в Вашингтоне. В решающем матче турнира он обыграл представителя Нидерландов Таллона Грикспора со счётом 7:5, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 39 минут. За это время Эванс сделал шесть подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 2 из 5 брейк-пойнтов. На счету Грикспора 12 эйсов и три двойные ошибки.

За победу на турнире Эванс получит $ 353 тыс. и 500 рейтинговых очков. Грикспор, в свою очередь, получит 300 рейтинговых очков и заработает $ 188 тыс.

В женском одиночном разряде победителем турнира стала американка Кори Гауфф, которая в финальном матче турнира обыграла представительницу Греции Марию Саккари со счётом 6:2, 6:3.