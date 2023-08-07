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Эванс обыграл Грикспора в финале турнира в Вашингтоне

Эванс обыграл Грикспора в финале турнира в Вашингтоне
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Британский теннисист Даниэль Эванс стал победителем турнира в Вашингтоне. В решающем матче турнира он обыграл представителя Нидерландов Таллона Грикспора со счётом 7:5, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 39 минут. За это время Эванс сделал шесть подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 2 из 5 брейк-пойнтов. На счету Грикспора 12 эйсов и три двойные ошибки.

За победу на турнире Эванс получит $ 353 тыс. и 500 рейтинговых очков. Грикспор, в свою очередь, получит 300 рейтинговых очков и заработает $ 188 тыс.

В женском одиночном разряде победителем турнира стала американка Кори Гауфф, которая в финальном матче турнира обыграла представительницу Греции Марию Саккари со счётом 6:2, 6:3.

Вашингтон (м). Финал
07 августа 2023, понедельник. 00:10 МСК
Таллон Грикспор
37
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		3  
7 		6  
         
Даниэль Эванс
30
Великобритания
Даниэль Эванс
Д. Эванс
Комментарии
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