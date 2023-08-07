Циципас обогнал Рублёва в чемпионской гонке ATP

Обновилась таблица Чемпионской гонки ATP. Испанский теннисист Карлос Алькарас возглавляет рейтинг, набрав 6685 очков.
На втором месте находится Новак Джокович из Сербии (5945), а на третьем — россиянин Даниил Медведев (5130). На четвёртое место поднялся грек Стефанос Циципас. На прошлой неделе Стефанос выиграл турнир ATP-250 в Лос-Кабосе (Мексика), победив в финальном матче австралийца Алекса де Минора со счётом 6:3, 6:4.
На пятом месте в Чемпионской гонке располагается россиянин Андрей Рублёв, на шестом — итальянец Янник Синнер, на седьмом — датчанин Хольгер Руне, на восьмом — норвежец Каспер Рууд. Девятую строчку занимает американец Тейлор Фритц, а десятую — представляющий Германию Александр Зверев. 11-м идёт ещё один российский теннисист Карен Хачанов, в данный момент не выступающий из-за стрессового перелома.
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