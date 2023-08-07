Гауфф — о фанатах: некоторые просили мою обувь, серьги, резинки для волос и всё такое

Американская теннисистка Кори Гауфф, одержавшая победу на турнире категории WTA-500 в Вашингтоне (США), рассказала об общении с фанатами после матчей и турниров.

«Да, для меня это действительно важно. Я не знаю, сколько стоят билеты или что-то ещё, но люди платили деньги, чтобы увидеть меня, и ждали после церемония вручения трофеев в такую жару, чтобы попросить автограф, я стараюсь подписать столько, сколько смогу.

Многие из них были детьми. Я помню, что было в тот момент. Да, вы знаете, многие люди спрашивают, они лишают меня всего. Некоторые просили мою обувь, но мне нужно было в чём-то ходить. Я подумала: «Это чей-то подарок. Я не могу тебе этого дать». Они попросили мои серьги, резинки для волос и всё такое. Иногда я стараюсь ограничиться этим, потому что еду на другой турнир. Да, мне нравится это делать.

Наблюдение за их реакцией после этого делает меня по-настоящему счастливой, просто видеть, как дети наслаждаются мной. Я знаю, как много это значило для меня, поэтому надеюсь, что это значит половину этого для кого-то ещё», — приводит слова Гауфф Sportskeeda.