Свёнтек — о площадке в Монреале: иметь стадион, названный в мою честь, огромная привилегия

Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек в преддверии хардового турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада), который стартует сегодня, 7 августа, пошутила о привилегии назвать стадион в её честь и предложила, чтобы и на других турнирах применялась аналогичная практика.

«Ну, иметь стадион, названный в мою честь, огромная привилегия. Давайте притворимся, что это настоящая история. Нет, но это просто приятное совпадение, так что да, это весело. Я чувствую себя более счастливой, когда вижу, что это «Стадион Иги», так что это хорошо. Они должны делать это чаще», — приводит слова Свёнтек Sportskeeda.

Польская теннисистка делит своё имя с главной площадкой турнира в Монреале, известной как Stade IGA (Стадион IGA). Ранее называвшийся стадионом Дю Морье и стадионом Uniprix, который был переименован в Stade IGA в 2018 году в честь крупного супермаркета в Квебеке.