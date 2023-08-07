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Хибино довела до победы прерванный матч с Кристиан в полуфинале турнира в Праге

Хибино довела до победы прерванный матч с Кристиан в полуфинале турнира в Праге
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Завершился матч полуфинала турнира WTA в Праге, в котором встречались румынка Жаклин Кристиан и японка Нао Хибино. Представительница Японии одержала победу и вышла в финал соревнования.

Матч начался вечером 6 августа. В первом сете Хибино победила со счётом 6:4. Вторая партия завершилась тай-брейком, где сильнее оказалась Кристиан. Во время третьего сета при счёте 5:2 в пользу Хибино матч был отложен на следующий день. После возобновления встречи Нао довела сет до победы — 6:3.

Кристиан четыре раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 12. На счету Хибино два эйса, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.

В финале турнира Хибино сыграет с Линдой Носковой из Чехии.

Прага. 1/2 финала
07 августа 2023, понедельник. 11:30 МСК
Жаклин Кристиан
122
Румыния
Жаклин Кристиан
Ж. Кристиан
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 7 3
6 		6 2 6
         
Нао Хибино
136
Япония
Нао Хибино
Н. Хибино
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