Хибино довела до победы прерванный матч с Кристиан в полуфинале турнира в Праге

Завершился матч полуфинала турнира WTA в Праге, в котором встречались румынка Жаклин Кристиан и японка Нао Хибино. Представительница Японии одержала победу и вышла в финал соревнования.

Матч начался вечером 6 августа. В первом сете Хибино победила со счётом 6:4. Вторая партия завершилась тай-брейком, где сильнее оказалась Кристиан. Во время третьего сета при счёте 5:2 в пользу Хибино матч был отложен на следующий день. После возобновления встречи Нао довела сет до победы — 6:3.

Кристиан четыре раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 12. На счету Хибино два эйса, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.

В финале турнира Хибино сыграет с Линдой Носковой из Чехии.