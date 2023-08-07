Руне — о «новой большой тройке»: рано говорить, только один из нас выиграл турниры «Шлема»

Шестая ракетка мира, 20-летний датчанин Хольгер Руне отреагировал на дискуссии о том, что испанец Карлос Алькарас, итальянец Янник Синнер и он являются «новой большой тройкой» в мировом теннисе.

«Знаю и слышал, как люди говорят об этом, и об этих вещах слишком рано говорить, и вы знаете, только один из нас выиграл турниры «Большого шлема», и это Карлос, но да, я имею в виду, что мы молоды, конечно, у нас есть ещё время, оно на нашей стороне.

Но всё же мы должны добиться результатов, так что, вы знаете, я должен сосредоточиться на себе, и я уверен, что Янник и Алькарас делают это и идут своим путём, и тогда это станет хорошими дебатами для тенниса», – приводит слова Руне Sportskeeda в преддверии турнира в Торонто.