Медведев поделился ожиданиями от турнира в Торонто
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Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от выступления на турнире в Торонто.
«Мне нравится играть на харде, я много раз хорошо выступал в таких турнирах. Хочу добиться успеха в Торонто, но мне придётся преодолеть давление. От турниров в Торонто у меня приятные воспоминания ещё с момента дебюта в 2018 году. На самом деле в этот раз я впервые останавливаюсь в самом городе. Я играл в Торонто, но не знал, как выглядит город. Теперь знаю, и он мне понравился. Наслаждаюсь временем, которое провожу здесь и, конечно, готовлюсь к первой игре», — приводит слова Медведева Ubitennis.
Медведев впервые дошёл до финала турнира в Торонто в 2019 году, а в 2021 году одержал победу в соревновании.
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