«Знаю, что выгляжу дерьмово». Александр Зверев объяснил, почему не подстригался почти год

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев в интервью Tennis TV признался, что не подстригал свои волосы с ноября прошлого года.

Журналист: Саша, когда ты в последний раз подстригался?

Зверев: Оу, правда? Ты слышал, как я говорил об этом на днях.

Журналист: Нет, этой мой вопрос (смеётся).

Зверев: Нет, это не твой вопрос, это ложь, это полнейшая ложь. В ноябре прошлого года. Я выгляжу ужасно.

Журналист: Почему?

Зверев: Потому что я проиграл спор, поэтому уже год не могу подстричься. Я знаю, я выгляжу как дерьмо. Но спасибо, что напомнил мне.

Журналист: Я просто думал, что что-то случилось, но становится хуже и хуже.

Зверев: Спасибо (улыбается). Я ценю это. Я собираюсь покинуть это интервью (смеётся).

Журналист: Ты не думал о хвостике?

Зверев: Я делаю хвостик, но это работает, только когда мои волосы мокрые. К сожалению, у меня непрямые волосы, и они повсюду.