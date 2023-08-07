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«Знаю, что выгляжу дерьмово». Александр Зверев объяснил, почему не подстригался почти год

«Знаю, что выгляжу дерьмово». Александр Зверев объяснил, почему не подстригался почти год
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Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев в интервью Tennis TV признался, что не подстригал свои волосы с ноября прошлого года.

Журналист: Саша, когда ты в последний раз подстригался?
Зверев: Оу, правда? Ты слышал, как я говорил об этом на днях.
Журналист: Нет, этой мой вопрос (смеётся).
Зверев: Нет, это не твой вопрос, это ложь, это полнейшая ложь. В ноябре прошлого года. Я выгляжу ужасно.
Журналист: Почему?
Зверев: Потому что я проиграл спор, поэтому уже год не могу подстричься. Я знаю, я выгляжу как дерьмо. Но спасибо, что напомнил мне.
Журналист: Я просто думал, что что-то случилось, но становится хуже и хуже.
Зверев: Спасибо (улыбается). Я ценю это. Я собираюсь покинуть это интервью (смеётся).
Журналист: Ты не думал о хвостике?
Зверев: Я делаю хвостик, но это работает, только когда мои волосы мокрые. К сожалению, у меня непрямые волосы, и они повсюду.

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