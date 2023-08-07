Монфис — о Свитолиной: она совсем не похожа на ту девушку, с которой я начал встречаться

Бывшая шестая ракетка мира, французский теннисист Гаэль Монфис рассказал, какие изменения замечает в супруге, бывшей третьей ракетке мира, украинке Элине Свитолиной по ходу их совместной жизни.

«Да, конечно. Но это больше касается каких-то личных вещей. Сначала она – просто девушка, которая тебе очень нравится и с которой ты проводишь время. Потом она становится твоей женой, а теперь и матерью нашей дочери. Возможно, сейчас она испытывает меньше давления, чем раньше, ведь у неё уже есть семья. Думаю, она сама тоже взрослеет. Конечно, она совсем не похожа на ту девушку, с которой я начал встречаться.

Я всегда видел в ней сильную женщину. Она сама решает, что ей делать в жизни. Когда мы решили, что мы хотим иметь ребёнка, это было серьёзным шагом, поскольку это означало паузу в карьере. И это в очередной раз доказывает мне, насколько сильной она может быть.

Потому что даже со всей любовью и желанием иметь семью решиться на это, когда ты находишься на пике карьеры, очень непросто. И когда она всё-таки это сделала, я подумал: «Вау». Конечно, я был поражён.

Моя роль заключалась в том, чтобы быть рядом, чтобы она могла положиться на меня. Я стараюсь быть рядом со своей женой. Мы команда, и я знаю, что у неё бывают моменты неудачи. Я стараюсь быть крепкой скалой для неё, когда ей это нужно», — приводит слова Монфиса Racquet.