Даниил Медведев: я очень уверен в своей игре, когда наступает эта часть года

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев поразмышлял о том, как относится к текущему отрезку сезона.

«Я очень рад, что наступил этот этап сезона. Мы будем соревноваться в течение нескольких недель там, где моё любимое покрытие и где мой теннис идёт легче. Кроме того, я отлично чувствую себя физически, да, я знаю, что моё тело не так «страдает» на харде, как на траве или грунте. Но это не означает, что я буду выигрывать каждый матч, это далеко не так. Я знаю, что в туре есть очень хорошие игроки, которые способны меня побеждать, но я очень уверен в своей игре, когда наступает эта часть года.

Мне очень нравятся турниры американской серии, но, очевидно, я чувствую некоторое давление, потому что исторически играю здесь хорошо. Несмотря на статистику, всё начнётся по новой, всё может быстро измениться, я должен быть готов к новому вызову», — сказал Медведев на пресс-конференции, посвящённой старту «Мастерса» в Торонто (Канада).