Медведев: не собираюсь часто тренироваться с Алькарасом, хочу сыграть с ним в финале

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев откровенно рассказал о тренировке, проведённой с двукратным чемпионом турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира, 20-летним испанцем Карлосом Алькарасом в Торонто.
«Это был полезный опыт. Мы смогли пообщаться, это всегда приятно. Честно говоря, я надеюсь, что мы не будем слишком часто тренироваться друг с другом, потому что хочу сыграть с ним в финале турнира, как это было дважды в этом году. Обычно вы не проводите тренировку с вашими соперниками каждый день, но время от времени это может происходить», — сказал Медведев на пресс-конференции, посвящённой старту «Мастерса» в Торонто (Канада).
В первом раунде Торонто Медведев (2) сразится с победителем матча Вашек Поспишил (Канада, WC) – Маттео Арнальди (Италия, Q).
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