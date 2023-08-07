Даниил Медведев рассказал, что делает Карлоса Алькараса особенно трудным соперником

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что делает двукратного чемпиона турниров «Большого шлема», первую ракетку мира, 20-летнего испанца Карлоса Алькараса таким особенным и грозным соперником.
«Мощь его ударов, без сомнений. Каждый нанесённый им удар может закончиться победой. Я привык нейтрализовывать атаки соперников, отбиваться от очень острых мячей, а затем вовлекать их в продолжительные розыгрыши. Но он способен выиграть очко из любой позиции. Я уверен, если бы мы провели тест, чтобы измерить самый сильный удар, который может нанести каждый из нас, его максимальная скорость была бы примерно на 25 км/ч выше, чем у меня», — сказал Медведев на пресс-конференции, посвящённой старту «Мастерса» в Торонто (Канада).
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