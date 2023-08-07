Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев рассказал, что делает Карлоса Алькараса особенно трудным соперником

Даниил Медведев рассказал, что делает Карлоса Алькараса особенно трудным соперником
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что делает двукратного чемпиона турниров «Большого шлема», первую ракетку мира, 20-летнего испанца Карлоса Алькараса таким особенным и грозным соперником.

«Мощь его ударов, без сомнений. Каждый нанесённый им удар может закончиться победой. Я привык нейтрализовывать атаки соперников, отбиваться от очень острых мячей, а затем вовлекать их в продолжительные розыгрыши. Но он способен выиграть очко из любой позиции. Я уверен, если бы мы провели тест, чтобы измерить самый сильный удар, который может нанести каждый из нас, его максимальная скорость была бы примерно на 25 км/ч выше, чем у меня», — сказал Медведев на пресс-конференции, посвящённой старту «Мастерса» в Торонто (Канада).

Материалы по теме
«Променяю «Большой шлем» на то, чтобы быть номером один». Циципас прав, сделав такой выбор
«Променяю «Большой шлем» на то, чтобы быть номером один». Циципас прав, сделав такой выбор
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023