«Невозможно быть лучшей во всём». Соболенко объяснила, почему не хочет играть в парах

Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, почему перестала заявляться на матчи в парном разряде.
«Это сложно. Мои одиночные игры были не так хороши в тот период, когда я выступала в парном разряде, потому что, если вы хотите хорошо играть в парном разряде, вы также тратите на это много энергии, и я бы даже сказала, что порой интенсивность в парах даже выше. Ты должен быть очень сильным физически и морально. Также я не исключаю вероятность того, что вероятность получить травму выше, когда ты играешь в двух разрядах.
Для меня было сложно принять данное решение, но я должна была выбрать что-то одно. Невозможно быть лучшей во всём.
Я уважаю то, что делают Гауфф и Пегула, но, я думаю, для того чтобы сделать следующий шаг в личном разряде, нужно сократить игры в парном», — сказала Соболенко на пресс-конференции, посвящённой старту турнира в Монреале (Канада).
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