Арина Соболенко заявила, что пример Возняцки важен для всех представительниц WTA-тура

Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о том, что чемпионка Australian Open — 2018, бывшая первая ракетка мира, датская теннисистка Каролина Возняцки возвращается в тур после рождения двоих детей.
Возняцки проведёт первый с 2020 года матч в WTA-туре на турнире в Монреале (Канада), где сразится с австралийкой Кимберли Бирелл (Q).
«Это реально вдохновляет. Я была удивлена и рада одновременно. Подумала: «Хорошо, ты можешь вести личную жизнь, заводить детей и возвращаться в теннис». Это невероятно и очень важно для всех нас. Мы многим жертвуем. Иметь примеры людей, которые нашли способ вернуться в тур, это действительно вдохновляет.
Я немного наблюдала за тем, как она здесь тренируется. Она очень хорошо двигалась, выглядела подтянутой и сильной. В её игру всегда было тяжело играть, потому что она отлично двигается, бьёт в нужные места и знает, как поставить соперника в неловкое положение. Думаю, с тех пор теннис изменился: стал быстрее, скорость ударов повысилась, мы все стали сильнее. Интересно, как она с этим справится, но, по моим ощущениям, у неё есть всё, чтобы вернуться», — сказала Соболенко на пресс-конференции, посвящённой старту турнира в Монреале.
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