Соболенко: мне потребовалось время, чтоб восстановиться от тяжёлого поражения на Уимблдоне
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Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, как восприняла поражение от представительницы Туниса Онс Жабер в полуфинале Уимблдона-2023. Напомним, Жабер (6) обыграла Соболенко (2) со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:3. В финале Онс не сумела справиться с сенсационной чешкой Маркетой Вондроушовой.
«Мне потребовалось некоторое количество времени, чтобы восстановиться после этого тяжёлого поражения, но у меня выдалось несколько дней отдыха, я хорошо подготовилась к турнирам на харде, поэтому сейчас чувствую себя хорошо и готова как физически, так и морально», — сказала Соболенко на пресс-конференции, посвящённой старту турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада).
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