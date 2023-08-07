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Андрей Рублёв и Макс Пёрселл успешно стартовали в парном разряде «Мастерса» в Торонто

Андрей Рублёв и Макс Пёрселл успешно стартовали в парном разряде «Мастерса» в Торонто
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, седьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв в дуэте с австралийцем Максом Пёрселлом успешно стартовали на турнире серии «Мастерс» в Торонто (Канада) в парном разряде.

В стартовом матче Рублёв и Пёрселл со счётом 7:5, 6:4 обыграли представителей Польши Юго Ниса и Яна Зелиньского (5). Встреча теннисистов продлилась 1 час и 22 минуты. Рублёв и Пёрселл четыре раза подали навылет, не допустили ни одной двойной ошибки и реализовали два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Ниса и Зелиньского три эйса, три двойные ошибки и один нереализованный брейк-пойнт.

В следующем раунде Рублёв и Пёрселл сыграют с американским дуэтом Натаниэль Ламмонс/Джек Уитроу.

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