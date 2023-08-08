Навратилова – о трансгендере: женский теннис не для неудачливых спортсменов-мужчин

Бывшая первая ракетка мира, 18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мартина Навратилова жёстко отреагировала на тот факт, что трансгендерная теннисистка Алисия Роули выиграла сразу три женских национальных турнира в США.

Роули выступала в возрастной категории свыше 55 лет. Алисия выиграла травяной турнир, а также соревнования на харде в одиночном и парном разрядах.

«Женский теннис не для неудачливых спортсменов-мужчин. Это неправильно и несправедливо», — написала Навратилова в своих социальных сетях.

Напомним, Федерация тенниса США (USTA) официально допускает трансгендеров к участию в национальных турнирах.

Навратилова не в первый раз демонстрирует свою позицию по поводу трансгендеров в женском спорте. Ранее она приветствовала решение Международной федерации плавания (World Aquatics) о создании «открытой категории» для участия в соревнованиях спортсменов-трансгендеров.