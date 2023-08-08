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Варвара Грачёва проиграла в первом круге турнира в Монреале

Варвара Грачёва проиграла в первом круге турнира в Монреале
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Экс-россиянка, выступающая за Францию Варвара Грачёва проиграла на старте турнира в Монреале. В матче первого круга она уступила представительнице Румынии Соране Кырсте со счётом 4:6, 6:7 (3:7).

Продолжительность встречи составила 2 час 9 минут. За это время Грачёва допустила две двойные ошибки и реализовала не реализовала ни одного брейк-пойнта из 3 попыток. На счету Кырсти два эйса, две двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.

Турнир в Монреале проходит с 7 по 13 августа. Общий призовой фонд женского одиночного разряда составляет $2,7 млн. Действующим победителем турнира является Симона Халеп, которая в финальном матча прошлого года, который прошёл в Торонто, одержала победу над Беатрис Хаддад-Майя.

Монреаль. 1-й круг
07 августа 2023, понедельник. 21:05 МСК
Варвара Грачёва
40
Франция
Варвара Грачёва
В. Грачёва
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 3  
6 		7 7  
         
Сорана Кырстя
31
Румыния
Сорана Кырстя
С. Кырстя
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