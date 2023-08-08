Азаренко с «баранкой» обыграла Линетт на старте турнира в Монреале

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла во второй круг турнира в Монреале. На старте турнира она разгромила представительницу Польши Магду Линетт со счётом 6:3, 6:0.

Продолжительность встречи составила 2 час 29 минут. За это время Соболенко сделала 14 подач навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 4 из 18 брейк-пойнтов. На счету Линетт шесть эйсов, четыре двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 6.

В следующем круге Азаренко сыграет с победителем пары Слоан Стивенс (США) – Ангелина Калинина (Украина)

Турнир в Монреале проходит с 7 по 13 августа. Общий призовой фонд женского одиночного разряда составляет $2,7 млн. Действующим победителем турнира является Симона Халеп, которая в финальном матча прошлого года, который прошёл в Торонто, одержала победу над Беатрис Хаддад-Майя.