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Виктория Азаренко установила рекорд по числу побед на турнирах WTA-1000

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко установила рекорд по количеству победных матчей на турнирах WTA-1000 с момента введения такого формата в 2009 году.

Напомним, в матче первого круга Азаренко разгромила представительницу Польши Магду Линетт со счётом 6:3, 6:0. Таким образом, она одержала 187-ю победу на турнирах WTA-1000, установив рекорд.

По этому показателю Азаренко обогнала румынскую теннисистку Симону Халеп, на счету которой 186 побед. Третье место по числу побед на турнирах WTA-1000 занимает чешка Петра Квитова (177).

Во втором круге Азаренко сыграет с победителем пары Слоан Стивенс (США) – Ангелина Калинина (Украина)

Турнир в Монреале проходит с 7 по 13 августа. Общий призовой фонд женского одиночного разряда составляет $2,7 млн.