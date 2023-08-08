Виктория Азаренко установила рекорд по числу побед на турнирах WTA-1000
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко установила рекорд по количеству победных матчей на турнирах WTA-1000 с момента введения такого формата в 2009 году.
Напомним, в матче первого круга Азаренко разгромила представительницу Польши Магду Линетт со счётом 6:3, 6:0. Таким образом, она одержала 187-ю победу на турнирах WTA-1000, установив рекорд.
По этому показателю Азаренко обогнала румынскую теннисистку Симону Халеп, на счету которой 186 побед. Третье место по числу побед на турнирах WTA-1000 занимает чешка Петра Квитова (177).
Во втором круге Азаренко сыграет с победителем пары Слоан Стивенс (США) – Ангелина Калинина (Украина)
Турнир в Монреале проходит с 7 по 13 августа. Общий призовой фонд женского одиночного разряда составляет $2,7 млн.
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