Бублик – Хуркачу: я никогда больше не хочу играть с тобой
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28-я ракетка мира, казахстанский теннисист Александр Бублик в шуточной форме обратился к представителю Польши Хуберту Хуркачу после поражения в первом круге турнира в Торонто со счётом 3:6, 6:7 (2:7).
«Я никогда больше не хочу играть с тобой», — приводит слова Бублика The Tennis Letter в своём «твиттере».
Отметим, Бублик и Хуркач встречались между собой семь раз и в шести случаях победу одерживал поляк.
Во втором круге соревнований Хуркач сразится с победителем матча Кристьян Гарин (Чили, Q) — Миомир Кецманович (Сербия).
Турнир в Торонто проходит с 7 по 13 августа. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $6,6 млн. Действующим победителем турнира является Пабло Карреньо-Буста.
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