Матч Дарьи Касаткиной с Элисе Мертенс в Монреале прерван

Российская теннисистка Дарья Касаткина проводит свой матч в первом круге турнира в Монреале. На старте турнира она встречается с соотечественницей из Бельгии Элисе Мертенс. Их матч прерван.
По информации пресс-службы турнира, такое решение принято из-за начавшегося сильного дождя.
Продолжительность встречи составила 45 минут. За это время Касаткина не сделала подач навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала 1 из двух брейк-пойнтов На счету её соперницы один эйс, две двойные ошибки и один реализованныхйбрейк-пойнт из пяти.
Пока никто из спортсменок не забрал ни одного сета. Общий счёт первого сета – 4:4.
Во втором круге победительница этого противостояния сразился с победителем пары Анна Блинкова (Россия) – Чжан Шуай (Китай).
Турнир в Монреале проходит с 7 по 13 августа. Общий призовой фонд турнира женского одиночного разряда составляет $2,7 млн.
- 8 августа 2023
-
06:18
-
05:54
-
05:46
-
04:57
-
04:13
-
03:58
-
03:30
-
03:11
-
00:59
-
00:49
-
00:26
-
00:04
- 7 августа 2023
-
23:54
-
23:19
-
22:56
-
21:09
-
20:52
-
20:38
-
20:26
-
20:01
-
19:45
-
19:30
-
19:15
-
17:25
-
16:33
-
15:00
-
14:28
-
14:01
-
14:00
-
13:12
-
12:15
-
11:48
-
11:00
-
10:39
-
09:56