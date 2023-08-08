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Матч Дарьи Касаткиной с Элисе Мертенс в Монреале прерван

Матч Дарьи Касаткиной с Элисе Мертенс в Монреале прерван
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Российская теннисистка Дарья Касаткина проводит свой матч в первом круге турнира в Монреале. На старте турнира она встречается с соотечественницей из Бельгии Элисе Мертенс. Их матч прерван.

По информации пресс-службы турнира, такое решение принято из-за начавшегося сильного дождя.

Продолжительность встречи составила 45 минут. За это время Касаткина не сделала подач навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала 1 из двух брейк-пойнтов На счету её соперницы один эйс, две двойные ошибки и один реализованныхйбрейк-пойнт из пяти.

Пока никто из спортсменок не забрал ни одного сета. Общий счёт первого сета – 4:4.

Во втором круге победительница этого противостояния сразился с победителем пары Анна Блинкова (Россия) – Чжан Шуай (Китай).

Турнир в Монреале проходит с 7 по 13 августа. Общий призовой фонд турнира женского одиночного разряда составляет $2,7 млн.

Монреаль. 1-й круг
08 августа 2023, вторник. 19:30 МСК
Элисе Мертенс
29
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Остановлен
0 : 0
1 2 3
         
4 		   
4 		   
         
Дарья Касаткина
14
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
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