Ига Свёнтек высказалась об Элине Свитолиной в контексте событий на Украине

Первая ракетка мира Ига Свёнтек поделилась мыслями об украинке Элине Свитолиной, занимающей 26-ю позицию в рейтинге.

«Я счастлива, что есть такой хороший человек, который демонстрирует хорошие ценности и показывает людям, что на Украине всё ещё продолжается. У многих из нас, и в СМИ тоже, немного короткая память. Элина действует там, где многие игроки просто говорят. Так что это отлично», — приводит слова Свёнтек The Tennis Letter.

Недавний турнир в Варшаве стал первой победой Свёнтек на соревнованиях категории WTA-250. До этого теннисистка выиграла четыре турнира «Большого шлема», пять турниров категории WTA-1000 и пять — категории WTA-500. Ранее многие теннисные болельщики писали в социальных сетях о том, что эти соревнования были не так важны для спортсменки, побеждавшей на турнирах гораздо большего масштаба.