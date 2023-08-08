Стал известен первый соперник Даниила Медведева на «Мастерсе» в Торонто

66-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Арнальди одержал победу в первом круге на турнире серии «Мастерс» в Торонто (Канада), действующим чемпионом которого является испанец Пабло Карреньо-Буста.

В матче первого круга Арнальди со счётом 6:4, 6:4 переиграл 165-ю ракетку мира канадца Вашека Поспишила. Встреча продлилась 1 час и 32 минуты. Арнальди десять раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету его соперника семь эйсов, девять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из семи заработанных.

Следующим соперником американца на турнире в Торонто станет российский теннисист, третья ракетка мира 27-летний Даниил Медведев.