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Стал известен первый соперник Даниила Медведева на «Мастерсе» в Торонто

Стал известен первый соперник Даниила Медведева на «Мастерсе» в Торонто
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66-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Арнальди одержал победу в первом круге на турнире серии «Мастерс» в Торонто (Канада), действующим чемпионом которого является испанец Пабло Карреньо-Буста.

В матче первого круга Арнальди со счётом 6:4, 6:4 переиграл 165-ю ракетку мира канадца Вашека Поспишила. Встреча продлилась 1 час и 32 минуты. Арнальди десять раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету его соперника семь эйсов, девять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из семи заработанных.

Следующим соперником американца на турнире в Торонто станет российский теннисист, третья ракетка мира 27-летний Даниил Медведев.

Торонто. 1-й круг
08 августа 2023, вторник. 05:20 МСК
Вашек Поспишил
165
Канада
Вашек Поспишил
В. Поспишил
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4  
6 		6  
         
Маттео Арнальди
66
Италия
Маттео Арнальди
М. Арнальди
Комментарии
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