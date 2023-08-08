Торонто-2023, мужчины: результаты матчей первого игрового дня
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Состоялся первый игровой день «Мастерса» в Торонто. Российские теннисисты пока не проводили матчи.
Томми Пол (США) победил Диего Шварцмана (Аргентина) со счётом 6:3, 3:6, 6:4.
Фрэнсис Тиафо (США) сенсационно уступил 545-й ракетке мира Милошу Раоничу (Канада) со счётом 7:6 (14:12), 6:7 (4:7), 3:6. Канадец по ходу встречи 37 раз подал навылет.
Хуберт Хуркач (Польша) обыграл Александра Бублика (Казахстан) со счётом 6:3, 7:6 (7:2), а Лоренцо Музетти победил Йосихито Нисиоку (6:4, 6:1).
Ряд топ-игроков узнали своих соперников во втором круге. Россиянин Даниил Медведев встретится с Маттео Арнальди из Италии, грек Стефанос Циципас сыграет с Гаэлем Монфисом из Франции, а соперником Каспера Рууда (Норвегия) станет Иржи Легечка (Чехия).
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