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Григор Димитров снялся с турнира в Торонто

Григор Димитров снялся с турнира в Торонто
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Болгарский теннисист Григор Димитров (20-е место в рейтинге ATP) принял решение сняться с «Мастерса» в Торонто.

Решение связано с проблемами со спиной. Соперником Димитрова должен был стать Борна Чорич из Чили (15-е место в рейтинге ATP). Болгарина в основной сетке заменит Александр Вукич, уступивший в квалификации аргентинцу Диего Шварцману. Матч Вукича с Чоричем должен состояться вечером.

Ранее Димитров принимал участие в турнире в Вашингтоне. На том соревновании он дошёл до полуфинала, где уступил Даниэлю Эвансу из Великобритании со счётом 3:6, 6:7 (4:7). На Уимблдонском турнире Димитров сошёл с дистанции в четвёртом круге, проиграв датчанину Хольгеру Руне со счётом 6:3, 6:7 (6:8), 6:7 (4:7), 3:6.

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