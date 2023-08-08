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Любичич — о Музетти и Федерере: сравнения, которые создают ожидания, могут ранить игрока

Любичич — о Музетти и Федерере: сравнения, которые создают ожидания, могут ранить игрока
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Бывший хорватский теннисист Иван Любичич, экс-тренер швейцарца Роджера Федерера, поделился мнением о сравнениях теннисистов друг с другом, ведь итальянского теннисиста Лоренцо Музетти неоднократно сравнивали с Роджером Федерером.

«Это опасная речь. Только посмотрите, что случилось с Димитровым, который на самом деле был фотокопией Роджера. Тяжёлые сравнения, которые создают ожидания, могут ранить игрока. Я не думаю, что Лоренцо Музетти так уж похож на Федерера.

У него отличная техника, он заставляет мечтать, но, возможно, мы хотим использовать его талант, чтобы заполнить нехватку красоты, которую оставил Роджер. И это может быть рискованно для парня, который ищет свой стиль и всё ещё формирует его», – приводит слова Любичича Tennisuptodate.

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