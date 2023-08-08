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Торонто-2023, мужчины: расписание и примерное время начала матчей второго игрового дня

Сегодня, 8 августа, состоится второй день турнира категории АТР-1000 в Торонто (Канада). Пройдут матчи первого круга соревнования.

Российский теннисист Аслан Карацев встретится с американцем Маккензи Макдональдом. Ориентировочное время начала матча — 19:30 мск.

Представитель Германии Александр Зверев сыграет с Таллоном Грикспором из Нидерландов. Встреча начнётся не ранее 21:00 мск. Примерно в это же время начнутся матчи Алекс де Минор (Австралия) — Кэмерон Норри (Великобритания) и Александар Вукич (Австралия) — Борна Чорич (Хорватия).

Не ранее 22:30 мск начнут играть Габриэль Диалло (Канада) и Даниэль Эванс (Великобритания). Заключительный матч игрового дня проведут Феликс Оже-Альяссим (Канада) и Макс Пёрселл (Австралия). Ориентировочное время начала встречи — 2:00 мск.