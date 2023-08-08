Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Самсонова — Синякова: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 18:00 мск

Самсонова — Синякова: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 18:00 мск
Комментарии

В Монреале (Канада) продолжается турнир категории WTA-1000. Сегодня, 8 августа, встретятся россиянка Людмила Самсонова и представительница Чехии Катержина Синякова. Игра пройдёт на стадионе «ИГА Стэдиум».

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся в 18:00 мск. Победитель матча встретится в следующем круге с Мартой Костюк (Украина) или Чжэн Циньвэнь (Китай).

Монреаль. 1-й круг
08 августа 2023, вторник. 18:00 МСК
Людмила Самсонова
18
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Катержина Синякова
46
Чехия
Катержина Синякова
К. Синякова

По личным встречам Синякова ведёт со счётом 1-0. Играли они этим летом на траве, в четвертьфинале турнира в Бад-Хомбурге, причём из-за темноты решающий сет был перенесён на следующий день. Катержина победила со счётом 7:5, 4:6, 6:2.

Турнир в Монреале проходит с 7 по 13 августа. Общий призовой фонд женского одиночного разряда составляет $ 2,7 млн.

Турнирная сетка Монреаля-2023
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023