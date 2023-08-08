Самсонова — Синякова: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 18:00 мск
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В Монреале (Канада) продолжается турнир категории WTA-1000. Сегодня, 8 августа, встретятся россиянка Людмила Самсонова и представительница Чехии Катержина Синякова. Игра пройдёт на стадионе «ИГА Стэдиум».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся в 18:00 мск. Победитель матча встретится в следующем круге с Мартой Костюк (Украина) или Чжэн Циньвэнь (Китай).
Монреаль. 1-й круг
08 августа 2023, вторник. 18:00 МСК
18
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Не начался
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Катержина Синякова
К. Синякова
По личным встречам Синякова ведёт со счётом 1-0. Играли они этим летом на траве, в четвертьфинале турнира в Бад-Хомбурге, причём из-за темноты решающий сет был перенесён на следующий день. Катержина победила со счётом 7:5, 4:6, 6:2.
Турнир в Монреале проходит с 7 по 13 августа. Общий призовой фонд женского одиночного разряда составляет $ 2,7 млн.
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