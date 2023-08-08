«Она отличный боец». Свитолина — о возвращении Возняцки

Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио (Япония), бывшая третья ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина высказалась о возвращении чемпионки Australian Open — 2018, бывшей первой ракетки мира датской теннисистки Каролины Возняцки после рождения детей.
«Да, я очень уважаю Каролину за то, что она вернулась после рождения двух детей. Это действительно большой вызов, и она отличный боец. Да, это здорово, что есть девушки, которые после родов возвращаются. Я думаю, чтобы вернуться, нужно много сил и много тяжёлой работы.
Так что да, это здорово. Я думаю, это также показывает, насколько мы, женщины, сильны, и я надеюсь, что больше девушек также поверят, что это возможно, и затем смогут сделать карьеру после рождения ребёнка», – приводит слова Свитолиной TennisUpToDate.
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