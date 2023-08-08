Энди Маррей: несправедливо уже списывать со счетов Новака Джоковича

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион 36-летний британский теннисист Энди Маррей заявил, что рано списывать со счетов сербского теннисиста Новака Джоковича, 23-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», вторую ракетку мира.

«Было бы очень несправедливо уже списывать со счетов Новака Джоковича. Можно утверждать, что это начало новой эры. Но Джокович выиграл два из трёх турниров «Большого шлема» в этом году и был в нескольких очках от победы в третьем», — приводит слова Маррея Tennis World USA со ссылкой на The Tennis Letter.

Напомним, на Уимблдоне семикратный чемпион турнира Джокович дошёл до финала, где со счётом 6:1, 6:7 (6:8), 1:6, 6:3, 4:6 проиграл первой ракетке мира 20-летнему испанцу Карлосу Алькарасу.