Касаткина — Мертенс: текстовая трансляция матча 1-го круга турнира WTA-1000 в Монреале

Сегодня, 8 августа, состоится матч первого круга хардового турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада), в котором сыграет российская теннисистка, 14-я ракетка мира Дарья Касаткина. Её соперницей будет 29-я ракетка мира из Бельгии Элисе Мертенс. Встреча спортсменок поставлена на корте Роджерс и начнётся приблизительно в 19:30 по московскому времени.

Матч должен был состояться ещё вчера, однако был прерван в первом сете при счёте 4:4 из-за начавшегося сильного дождя.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию встречи Дарьи Касаткиной и Элисе Мертенс в первом круге турнира в Монреале.

Ранее теннисистки играли друг с другом шесть раз: по личным встречам счёт 4-2 в пользу россиянки. Последний раз спортсменки встречались в матче первого круга турнира в Вашингтоне, в котором сильнее оказалась Касаткина, обыграв соперницу в двух сетах.