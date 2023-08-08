Циципас — об отце: люблю его и хочу, чтобы он был частью нашего путешествия

Греческий теннисист, пятая ракетка мира Стефанос Циципас поделился мнением о работе с Марком Филиппуссисом, а также рассказал об отпуске отца, своего личного тренера.
«Пришло время продолжать исследовать новые вещи. И я не предубеждён, и я хочу узнать как можно больше, чтобы максимизировать свою карьеру, потому что временами я чувствовал застой.
Марк не мой отец, но он пережил много моментов в своей личной карьере, которые он может лучше определить и запечатлеть определённым образом. Он невероятный человек, очень помог мне. Он был рядом со мной, даже когда люди не видели его поблизости, он был там за закрытыми дверьми наедине. И он большое дополнение к нашей команде.
Сейчас у моего отца отпуск. У него не было выходных с тех пор, как мне исполнилось 12 лет. Я думаю, что для него очень полезно немного отдохнуть от корта и снова почувствовать себя отдохнувшим.
Я люблю его и хочу, чтобы он был частью этого путешествия, которое мы построили вместе, и он никуда не денется. Он всё ещё с нами, и он всё ещё там, следуя нашему пути», – приводит слова Циципаса TennisUpToDate.
Ранее стало известно, что в команду Циципаса вернулся в качестве тренера бывший австралийский теннисист, финалист двух турниров «Большого шлема» Марк Филиппуссис. Спортсмен разорвал сотрудничество с австралийцем два месяца назад, однако было принято решение возобновить совместную работу. Сообщается, что Филиппуссис подписал контракт до конца 2023 года, а Апостолос Циципас продолжит сопровождать сына, но на меньшем количестве турниров.
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