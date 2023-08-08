Навратилова призвала Пегулу брать пример атакующей игры со Свитолиной

66-летняя бывшая первая ракетка мира, 18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мартина Навратилова поделилась мнением об игре американской теннисистки Джессики Пегулы, дав совет перестать играть в обороне, а взять пример в атакующей игре с Элины Свитолиной.

«Я всё ещё думаю, что она может победить этих женщин из элиты, если она просто найдёт немного больше уверенности в своей атакующей игре.

Ты не выиграешь крупный турнир, играя строго в защите. Ей нужно выйти из зоны комфорта, как это сделала Свитолина», — приводит слова Навратиловой TennisUpToDate.

На прошлой неделе в полуфинальном матче хардового турнира категории WTA-500 в Вашингтоне (США) Джессика Пегула уступила теннисистке из Греции Марии Саккари, проиграв в трёх сетах.