Навратилова призвала Пегулу брать пример атакующей игры со Свитолиной
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66-летняя бывшая первая ракетка мира, 18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мартина Навратилова поделилась мнением об игре американской теннисистки Джессики Пегулы, дав совет перестать играть в обороне, а взять пример в атакующей игре с Элины Свитолиной.
«Я всё ещё думаю, что она может победить этих женщин из элиты, если она просто найдёт немного больше уверенности в своей атакующей игре.
Ты не выиграешь крупный турнир, играя строго в защите. Ей нужно выйти из зоны комфорта, как это сделала Свитолина», — приводит слова Навратиловой TennisUpToDate.
На прошлой неделе в полуфинальном матче хардового турнира категории WTA-500 в Вашингтоне (США) Джессика Пегула уступила теннисистке из Греции Марии Саккари, проиграв в трёх сетах.
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