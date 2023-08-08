Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Навратилова призвала Пегулу брать пример атакующей игры со Свитолиной

Навратилова призвала Пегулу брать пример атакующей игры со Свитолиной
Комментарии

66-летняя бывшая первая ракетка мира, 18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мартина Навратилова поделилась мнением об игре американской теннисистки Джессики Пегулы, дав совет перестать играть в обороне, а взять пример в атакующей игре с Элины Свитолиной.

«Я всё ещё думаю, что она может победить этих женщин из элиты, если она просто найдёт немного больше уверенности в своей атакующей игре.

Ты не выиграешь крупный турнир, играя строго в защите. Ей нужно выйти из зоны комфорта, как это сделала Свитолина», — приводит слова Навратиловой TennisUpToDate.

На прошлой неделе в полуфинальном матче хардового турнира категории WTA-500 в Вашингтоне (США) Джессика Пегула уступила теннисистке из Греции Марии Саккари, проиграв в трёх сетах.

Материалы по теме
Навратилова — о трансгендере: женский теннис не для неудачливых спортсменов-мужчин
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023