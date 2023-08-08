Руне: предпочёл бы победу в турнире «Большого шлема» первому месту в рейтинге
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Датский теннисист Хольгер Руне сделал выбор между победой на турнире «Большого шлема» и первым местом в мировом рейтинге.
«Я в большей степени мотивирован выигрывать турниры. Я бы больше предпочёл выиграть турнир «Большого шлема» и быть шестым в мировом рейтинге, нежели находиться на первой строчке рейтинга, не имея побед в турнирах «Большого шлема». Титулы для меня важнее», — приводит слова Руне TennisUpToDate.
Руне находится на шестом месте в мировом рейтинге ATP. Самым высоким достижением 20-летнего теннисиста на турнирах «Большого шлема» являются четвертьфиналы «Ролан Гаррос» (2022, 2023) и Уимблдона (2023). В ближайшие дни Руне примет участие в «Мастерсе» в Торонто (Канада), где сыграет с победителем пары Руусувуори — Гирон.
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