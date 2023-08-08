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Янчук: Хачанову будет трудно полноценно восстановиться к US Open

Янчук: Хачанову будет трудно полноценно восстановиться к US Open
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук заявил, что российскому теннисисту Карену Хачанову будет трудно подготовиться к Открытому чемпионату США.

«Думаю, что Хачанову будет трудно полноценно восстановиться к US Open. У него осталось не так много времени, плюс он пропускает турниры один за одним. С другой стороны, в последнее время он заметно прибавил, стал лучше играть в решающие моменты, так что, даже если он будет играть, вполне может показать неплохой результат», — сказал Янчук в интервью ТАСС.

Хачанов пропустил Уимблдон и последующие за ним турниры из-за стрессового перелома. 29 июля он впервые опубликовал видео в своих социальных сетях с тренировки на корте, однако затем снялся с турниров ATP в Лос-Кабосе и Торонто.

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