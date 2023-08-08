Тарпищев: рискнул и выиграл — ты прав, а если рискнул и проиграл, то виноват тренер

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал о важном решении во время Кубка Дэвиса в 2002 году в интервью Анастасии Мыскиной, российской теннисистке, чемпионке «Ролан Гаррос» — 2004.

«Судьбоносных решений в матчах сборной было очень много. Например, даже решение во время Кубка Дэвиса в 2002 году, когда все хотели Евгения Кафельникова, чтобы он играл, а я выставил Михаила Южного.

Единственный, кто пошёл против общего мнения. Все тогда говорили, мол, Кафельников пусть играет, даже если он проиграет, нам ничего не будет. А если Южный проиграет, то придётся брать ответственность на себя. Но такая, наверное, у нас участь в теннисе.

Теннис этому учит. Риск – благородное дело, а оправданный риск – это сказка. Ведь рискнул и выиграл, ты прав, а если рискнул и проиграл, то виноват тренер. Но это по жизни так. Теннис – это прямой перенос на жизнь: приходится принимать решения, от которых или ты страдаешь, или ты выигрываешь, поэтому это привычная комбинация, не зависящая от тебя», – сказал Тарпищев в интервью на YouTube.